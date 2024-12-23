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Михайлов Дементий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Дементий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Угомонова
Место события
Угомонова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 160.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57963
Михайлов Дементий
Текст оригинальной записи
Михайлов Дементий д. Угомонова

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