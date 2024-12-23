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Матвеев Архип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Матвеев Архип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,34
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Прокудина
Место события
Прокудина, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 159.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57939
Матвеев Архип
Текст оригинальной записи
Матвеев Архип д. Прокудина

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