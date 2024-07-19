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Лукьянов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лукьянов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,63
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Фенькова
Место события
Фенькова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 159.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57926
Лукьянов Федор
Текст оригинальной записи
Лукьянов Федор д. Фенькова

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