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Ларионов Архип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ларионов Архип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Федоровщины
Место события
Федоровщины, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 159.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57916
Ларионов Архип
Текст оригинальной записи
Ларионов Архип д. Федоровщины

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