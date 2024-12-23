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Лазарев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лазарев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Попова
Место события
Попова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 159.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57915
Лазарев Андрей
Текст оригинальной записи
Лазарев Андрей д. Попова

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