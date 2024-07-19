Кондратьев Вас* — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Вас*

Кондратьев Вас*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кондратьев Вас*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Печ. Горки
Место события
Печ. Горки, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 158.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57901
Кондратьев Вас*
Текст оригинальной записи
Кондратьев Вас. д. Печ. Горки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.