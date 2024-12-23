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Карпов Афонасий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Карпов Афонасий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Гуськов
Место события
Гуськов, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 158.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57886
Карпов Афонасий
Текст оригинальной записи
Карпов Афонасий д. Гуськов

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