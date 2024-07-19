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Иевлев Владимир

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иевлев Владимир
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Кайвы
Место события
Кайвы, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 158.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57882
Иевлев Владимир
Текст оригинальной записи
Иевлев Владимир д. Кайвы

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