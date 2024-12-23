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Игнатьев Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Игнатьев Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Гороховки
Место события
Гороховки, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 158.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57868
Игнатьев Николай
Текст оригинальной записи
Игнатьев Николай д. Гороховки

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