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Иванов Леонтий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Леонтий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Федоровщины
Место события
Федоровщины, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 157.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57831
Иванов Леонтий
Текст оригинальной записи
Иванов Леонтий д. Федоровщины

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