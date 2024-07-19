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Иванов Ал*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Ал*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Бирючевой Горки
Место события
Бирючевой Горки, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 156.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57805
Иванов Ал*
Текст оригинальной записи
Иванов Ал. д. Бирючевой Горки

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