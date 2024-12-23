Захаров Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Сергей

Захаров Сергей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Захаров Сергей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,02
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Медведева
Место события
Медведева, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 156.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57801
Захаров Сергей
Текст оригинальной записи
Захаров Сергей д. Медведева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.