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Сазанов Вас* Фед*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сазанов Вас* Фед*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Еванова
Место события
Еванова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 156.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57795
Сазанов Вас* Фед*
Текст оригинальной записи
Сазанов Вас., Фед. 2-й д. Еванова

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