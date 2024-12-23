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Ефимов Кирилл

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефимов Кирилл
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Глухачей
Место события
Глухачей, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 156.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57787
Ефимов Кирилл
Текст оригинальной записи
Ефимов Кирилл д. Глухачей

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