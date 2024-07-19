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Емельянов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Емельянов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Яхнова
Место события
Яхнова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 156.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57782
Емельянов Иван
Текст оригинальной записи
Емельянов Иван д. Яхнова

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