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Емельянов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Емельянов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Яхнова
Место события
Яхнова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 156.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57780
Емельянов Василий
Текст оригинальной записи
Емельянов Василий д. Яхнова

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