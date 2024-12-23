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Егоров Варфоломей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Егоров Варфоломей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Сахина
Место события
Сахина, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 155.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57775
Егоров Варфоломей
Текст оригинальной записи
Егоров Варфоломей д. Сахина

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