Евдокимов Нил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимов Нил

Евдокимов Нил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евдокимов Нил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Оборнева
Место события
Оборнева, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 155.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57770
Евдокимов Нил
Текст оригинальной записи
Евдокимов Нил д. Оборнева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.