Дунаев Василий Ив* — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунаев Василий Ив*

Дунаев Василий Ив*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дунаев Василий Ив*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Рус. Пестова
Место события
Рус. Пестова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 155.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57769
Дунаев Василий Ив*
Текст оригинальной записи
Дунаев Василий Ив. д. Рус. Пестова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.