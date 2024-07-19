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Дмитриев Кузьма

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Кузьма
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
29,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Рус. Пестова
Место события
Рус. Пестова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 155.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57760
Дмитриев Кузьма
Текст оригинальной записи
Дмитриев Кузьма д. Рус. Пестова

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