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Данилов Евграф

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Данилов Евграф
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,28
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Брикунова
Место события
Брикунова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 155.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57751
Данилов Евграф
Текст оригинальной записи
Данилов Евграф д. Брикунова

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