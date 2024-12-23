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Герасимов Савва

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Герасимов Савва
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Стинькина
Место события
Стинькина, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 154.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57732
Герасимов Савва
Текст оригинальной записи
Герасимов Савва д. Стинькина

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