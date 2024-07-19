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Герасимов Антон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Герасимов Антон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Стинкина
Место события
Стинкина, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 154.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57729
Герасимов Антон
Текст оригинальной записи
Герасимов Антон д. Стинкина

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