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Гаврилов Матвей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гаврилов Матвей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Муравьева
Место события
Муравьева, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 154.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57723
Гаврилов Матвей
Текст оригинальной записи
Гаврилов Матвей д. Муравьева

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