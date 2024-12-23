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Владимиров Артемий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Владимиров Артемий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Новоселки
Место события
Новоселки, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 154.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57712
Владимиров Артемий
Текст оригинальной записи
Владимиров Артемий д. Новоселки

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