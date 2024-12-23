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Викторов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Викторов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Федоровщины
Место события
Федоровщины, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 154.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57710
Викторов Федор
Текст оригинальной записи
Викторов Федор д. Федоровщины

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