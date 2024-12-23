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Васильев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,07
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Медведева
Место события
Медведева, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 153.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57686
Васильев Василий
Текст оригинальной записи
Васильев Василий д. Медведева

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