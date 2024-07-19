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Бронзов Алексей Ник*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бронзов Алексей Ник*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Рус. Пест.
Место события
Рус. Пест., Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 153.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57673
Бронзов Алексей Ник*
Текст оригинальной записи
Бронзов А-ей Ник. д. Рус. Пест.

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