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Богданов Корнил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Корнил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Березкина
Место события
Березкина, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 153.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57656
Богданов Корнил
Текст оригинальной записи
Богданов Корнил д. Березкина

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