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Богданов Зах*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Зах*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Корел. Пестова
Место события
Корел. Пестова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 153.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57649
Богданов Зах*
Текст оригинальной записи
Богданов Зах. д. Корел. Пестова

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