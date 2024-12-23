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Андреев Владимир

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андреев Владимир
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Васильева
Место события
Васильева, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 151.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57593
Андреев Владимир
Текст оригинальной записи
Андреев Владимир д. Васильева

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