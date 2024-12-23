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Алексеев Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Васильева
Место события
Васильева, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 151.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57587
Алексеев Тимофей
Текст оригинальной записи
Алексеев Тимофей д. Васильева

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