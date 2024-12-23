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Алексеев Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Борисовки
Место события
Борисовки, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 151.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57585
Алексеев Петр
Текст оригинальной записи
Алексеев Петр д. Борисовки

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