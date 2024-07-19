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Алексеев Ив*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Ив*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Бирючев. Горы
Место события
Бирючев. Горы, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 151.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57572
Алексеев Ив*
Текст оригинальной записи
Алексеев Ив. д. Бирючев. Горы

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