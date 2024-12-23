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Абрамов Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Абрамов Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
27,19
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Левкова
Место события
Левкова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 150.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57550
Абрамов Ефим
Текст оригинальной записи
Абрамов Ефим д. Левкова

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