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Хлебников Дм* Ерм*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Хлебников Дм* Ерм*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
707 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место
Лоп.
Место события
Лоп., Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 150.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57529
Хлебников Дм* Ерм*
Текст оригинальной записи
Хлебников Дм. Ерм. д. Лоп. н. им. оц. в

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