Смирнов Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Илья Николаевич

Смирнов Илья Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Смирнов Илья Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,41
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место
Усадища
Место события
Усадища, Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 148.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57433
Смирнов Илья Николаевич
Текст оригинальной записи
Смирнов Илья Николаевича, д. Усадища

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.