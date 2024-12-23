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Проворов Григорий Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Проворов Григорий Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,41
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место
Усадищи
Место события
Усадищи, Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 146.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57379
Проворов Григорий Николаевич
Текст оригинальной записи
Проворов Григорий Николаевич д. Усадищи

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