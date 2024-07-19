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Николаев Ипат Полятина

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Николаев Ипат Полятина
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,45
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место события
Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 145.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57335
Николаев Ипат Полятина
Текст оригинальной записи
Николаев Ипат Полятина

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