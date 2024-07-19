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Михеев Игнатий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михеев Игнатий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,55
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место
Новой
Место события
Новой, Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 145.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57298
Михеев Игнатий
Текст оригинальной записи
Михеев Игнатий д. Новой (Сихина)

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