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Иванов Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
23,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место
Бабушкина
Место события
Бабушкина, Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 141.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57157
Иванов Алексей
Текст оригинальной записи
Иванов Алексей д. Бабушкина

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