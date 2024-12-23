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Еремеев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Еремеев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место
Тычкина
Место события
Тычкина, Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 141.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57148
Еремеев Иван
Текст оригинальной записи
Еремеев Иван д. Тычкина

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1833
12.12.1908

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