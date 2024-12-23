Еремеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремеев Василий

Еремеев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Еремеев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Кирво-Климовская волость
Место
Наумовскаго
Место события
Наумовскаго, Кирво-Климовская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 141.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57147
Еремеев Василий
Текст оригинальной записи
Еремеев Василий д. Наумовскаго

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.