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Яковлев Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
130 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Устроихи
Место события
Устроихи, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 137.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56958
Яковлев Федор
Текст оригинальной записи
Яковлев Федор д. Устроихи

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