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Фомин Прокопий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фомин Прокопий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Амочина
Место события
Амочина, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 136.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56932
Фомин Прокопий
Текст оригинальной записи
Фомин Прокопий д. Амочина

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