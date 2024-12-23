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Федулов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федулов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Амочина
Место события
Амочина, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 136.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56924
Федулов Иван
Текст оригинальной записи
Федулов Иван д. Амочина

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