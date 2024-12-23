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Трофимов Архип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трофимов Архип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Барсанихи
Место события
Барсанихи, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 135.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56901
Трофимов Архип
Текст оригинальной записи
Трофимов Архип д. Барсанихи

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1859
После ?.03.1944
Барсаниха, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

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