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Тимофеев Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,8 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Устюцкаго
Место события
Устюцкаго, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 135.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56898
Тимофеев Петр
Текст оригинальной записи
Тимофеев Петр д. Устюцкаго

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