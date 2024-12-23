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Смирнов Михаил Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Смирнов Михаил Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
266 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Быкова
Место события
Быкова, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 135.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56885
Смирнов Михаил Петрович
Текст оригинальной записи
Смирнов Михаил Петрович д. Быкова

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