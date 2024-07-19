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Слезов Николай Григорьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Слезов Николай Григорьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
685 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Барсанихская волость
Место
Истюцкаго
Место события
Истюцкаго, Барсанихская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 135.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56883
Слезов Николай Григорьевич
Текст оригинальной записи
Слезов Николай Григорьевич д. Истюцкаго

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